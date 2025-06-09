Kütahya'da İntihara Teşebbüs Eden Adam Kurtarıldı

KÜTAHYA'da eşiyle tartıştık sonra evin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen H.A., (36) polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. H.A., evde eşiyle tartışmasının ardından sinirlenerek 4'ncü kattaki çatıya çıktı. Balkon kısmından intihar etmek isteyen H.A.'yı yakınları ikna edemeyince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yere hava yastığı açarak tedbir aldı. O esnada, H.A.'yı ikna etmeye çalışan polisler, bir anlık dalgınlığından faydalanarak içeri çekti. H.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -