Eşiyle aşk yaşadığını düşündüğü kadının ayağının kırılmasına neden olan sanığa 8 ay hapis

KAYSERİ'de kocası ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği S.Ç. isimli kadını iterek ayağının kırılmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan N.Ö. isimli kadın 8 ay hapse çarptırıldı.

KAYSERİ'de kocası ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği S.Ç. isimli kadını iterek ayağının kırılmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan N.Ö. isimli kadın 8 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 20 Ocak'ta meydana geldi. N.Ö. isimli kadın, kocasının ilişkisi olduğunu öne sürdüğü S.Ç. ile bir çay ocağında karşılaştı. Burada iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.Ö., iddiaya göre 'Sen benim ocağımı yıktın' diyerek S.Ç.'yi itti ve ayağının kırılmasına neden oldu. Şikayet üzerine N.Ö. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık N.Ö.'yü, 'yaralama' suçundan 8 ay 2 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın cezasını ertelemedi.