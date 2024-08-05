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Eşitlik için Kadın Platformu, ÖSYM'nin kadın kontenjanında düşüşü eleştirdi

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Eşitlik için Kadın Platformu, üniversitelerdeki spor bölümlerindeki kadın kontenjanındaki yüzde 40'lık düşüşü eleştirerek, kadınlara en az yüzde 50 kontenjan ayrılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Eşitlik için Kadın Platformu, (EŞİK) üniversitelerdeki spor bölümlerinin ÖSYM tarafından belirlenen kadın kontenjanındaki yüzde 40'lık düşüşü eleştirdi. EŞİK'ten yapılan açıklamada, "Sporda eşit temsil için kadınlara en az yüzde 50 kontenjan ayrılmalı ve merkezi sistemden vazgeçilmelidir" denildi.

EŞİK, özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden spor alanındaki lisans bölümlerindeki yüzde 50 kadın kontenjanının kaldırılmasını yaptığı  açıklamayla eleştirdi. Platform, kamu üniversitelerinde kadın sporculara negatif kota uygulandığını, kadın kontenjanlarının yüzde 40 oranda düştüğünü açıkladı.

Üniversitelerin spor eğitimi veren bölümlerinin kontenjanları bu yıl ÖSYM tarafından belirlendi. Özel yetenek sınavları ve yerleştirmeler de merkezileştirilerek ÖSYM'ye bağlandı. Kontenjanlardaki yüzde 50 kuralının yok sayılarak, kadınlara ayrılan kontejanın yüzde 40 oranda düştüğü bildiren ılaçaklamada, şunlar kaydedildi:

"ÖSYM'nin 2024 yılı Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu'nda kadınlara ayrılan kontenjan yüzde 40'a düşürüldü. Örneğin; Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin antrenörlük bölümüne 14 kadın 21 erkek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümüne 21 kadın 30 erkek, Akdeniz Üniversitesi ise 16 kadın 24 erkek öğrenci kabul edecek. Tüm üniversitelerde artık kadın sporculara negatif kota uygulanacak.

Kadınların spor eğitimine ve aktivitelerine katılmasından rahatsızlık duyanlar zaten eşit düzeyde olmayan spora katılımı daha da aşağı çekmek için uğraşıyor. Medyası, siyasetçisi ve trol ordusu ile Kadın Voleybol Milli Takımını itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetle Afganistan'da kadınlara sporu yasaklayan zihniyetin çok farkı yok. Suudi Arabistan'da kadınların maça gitmesi serbest bırakılalı henüz bir iki yıl olmuşken herkesin Türkiye nereye sorusunu sorması, kadın erkek eşitliğinin ve laiklik ilkesinin tahrip edilmesini ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak görmesi gerekir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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