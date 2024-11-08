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Esire Termal Turizm Merkezi Cilt Hastalıklarına Şifa Sunuyor

Esire Termal Turizm Merkezi Cilt Hastalıklarına Şifa Sunuyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Esire Termal Turizm Merkezi, Roma dönemine dayanan termal suyu ile cilt hastalıklarının tedavisinde önemli bir merkez haline geldi. Belediye, suyun doğal yapısını koruyarak ziyaretçilere hizmet veriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Esire Termal Turizm Merkezi'nde, geçmişinin Roma dönemine dayandığı bilinen ve kendiliğinden yüzeye çıkan termal kaynak, özellikle cilt hastalıklarının tedavisindeki etkilerinden dolayı tercih ediliyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy köyünde 900 metre rakımlı tepede kendiliğinden yüzeye çıkan 51,5 derece sıcaklıktaki termal su, Hisarcık Belediyesine ait Esire Termal Tesisi'nde ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, AA muhabirine, birçok ilden özellikle cilt rahatsızlıkları bulunan çok sayıda kişinin 44 apart daire, havuz ve hamam bulunan tesiste konakladığını söyledi.

Termal suyun özellikleri hakkında bilgi veren Demirtaş, "Binlerce yıldır tamamen kendiliğinden kaynayan sıcak suyun, doğal yapısını bozmadan ve hiçbir teknik müdahalede bulunmadan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sadece güvenlik amaçlı suyun etrafını çevirip üstünü kapattık. Belediyemize ait tesislerde hizmete sunulan suyumuz cilt hastalıklarına faydalı içinde birçok mineral barındırıyor. Özellikle sedef hastalığına faydalı olduğu değerlendiriliyor." diye konuştu.

Demirtaş, Esire Kaplıcaları'ndaki kaynağın 100 metre yakınında yer alan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan tescilli Roma hamamının, bu kaynağın binlerce yıllık geçmişi olduğunu doğruladığını vurguladı.

Tarihi hamamı turizme kazandırmak için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Demirtaş, Esire adının nereden geldiğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Günümüze kadar ulaşan tarihi anlatımlara göre, bölgede bulunan tarihi Eğrigöz Kalesi'nde tutsak bulunan ve cüzzam hastası olan birkaç esir, yakındaki akarsuyu kullanarak kaçıyor. Buradan kaynayan su aşağıdaki dereye kadar günümüzde de iniyor. Mahkumlar sıcak suyun dereyle buluştuğu noktaya gelince birkaç gün burada bekliyorlar. Bu sırada vücutlarındaki yaraların iyileşmesi üzerine tekrar kaleye dönerek cüzzam hastası olan diğer esirlerin de bu kaynaktan tedavi olmalarını sağlamışlar."

Bursa'dan gelen Sunay Uslubaş da cilt rahatsızlığından dolayı Esire Termal Turizm Merkezi'nde yılın belli dönemlerinde konakladığını ifade etti.

Hüseyin Kafa ise Manisa'da yaşadığını, Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini ancak sedef hastalığına en çok bu ilçedeki termal suda şifa bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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