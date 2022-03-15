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Eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşam savaşını kaybetti

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde eşi Azer Pala tarafından tüfekle vurulan Buket Pala (26), 25 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde eşi Azer Pala tarafından tüfekle vurulan Buket Pala (26), 25 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Şubat öğle saatlerinde Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Azer Pala, evde tartıştığı eşi Buket Pala'yı tüfekle vurdu. Azer Pala evde bulunan kayınvalidesi S.T.'yi ise tüfeğin dipçiğiyle vurarak darbetti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Buket Pala ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Azer Pala, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Buket Pala tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşam savaşını kaybetti

Eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşam savaşını kaybetti

Eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Erenler, Sakarya, Şehit, Güncel, Haberler

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