Eşinin sevgilisinden olan bebeğe asitli sıvı atan kadın, kara çarşafla eve gelmiş

DENİZLİ'de evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu sevgilisinin evini basıp, 2 aylık bebeklerinin üzerine asitli sıvı dökerek ağır yaralamaktan tutuklanan Kerzi Yılmaz'ın (40), kara çarşaf giyerek eve geldiği ve yüzünü gizlediği ortaya çıktı. Kerzi'nin bebeğin annesinin yüzüne de biber gazı sıktığı öğrenildi.

Olay, önceki gün Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Yılmaz, bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti. Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Yılmaz, iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Yılmaz'ın birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hamdi bebek, annesinin refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.