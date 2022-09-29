Eşinin sağlık ekibi çağırdığı evde bıçaklanmış bulundu, hastanede öldü

MERSİN'de, eşi H.T.'nin (27) sağlık ekibi çağırdığı evde bıçaklanmış bulunan Nur Efşan T. (25), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. H.T., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. H.T. ile tartıştığı iddia edilen, 1 çocuk annesi Nur Efşan T., eşinin eve çağırdığı sağlık ekibince göğsünden bıçaklanmış bulundu. Ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Nur Efşan T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.T., tartışma sırasında eşinin, kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.