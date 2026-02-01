Haberler

Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı (2)

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ünver, kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı öldürüp kayınbiraderini yaraladı. Olayın, eşi Türkan Ünver'in ölüm yıldönümü mevlidine akrabalarının çağrılmaması nedeni ile yaşanan tartışma sonucunda gerçekleştiği bildirildi.

ÖLEN EŞİNİN MEVLİDİNE AKRABALARI ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı da yaraladıktan sonra kaçan 2 çocuk babası Adem Ünver'in eşi Türkan Ünver'in 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ahmet Kalkancı'nın, geçen günlerde ölen kızının sene mevlidini yaptığı, Adem Ünver'in de kendi akrabaları çağırılmadığı için kayınpederi ile kayınbiraderine tepki gösterdiği, taraflar arasında tartışma çıktığı ve Ünver'in, baba-oğlu 'Sizi öldüreceğim' diye tehdit ettiği belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
