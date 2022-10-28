EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ, MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Özlüler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"ATEŞ ETTİM, ANCAK EŞİME YÖNELİK EYLEMİM OLMADI"

"ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN"

OY ÇOKLUĞUYLA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, imam nikahlı eş olan 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ile Suat Özlüler'in, 6 aylık bir çocuklarının olduğu belirtildi. Olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği kocasıyla tartıştığı, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtildi. İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğü anlatıldı. Nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde, "Ben vurmadım, eşim kendini vurdu" diyen Suat Özlüler, 16 Eylül'de tutuklandı. İddianamede, dini nikahlı eşini tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Suat Özlüler ilk duruşmada yaptığı savunmasında, eşini öldürmediğini ifade ederek "Olay günü, eşim beni kıskanmıştı. O yüzden tartışıyorduk. O hararetle, eşim bana inansın, sakinleşsin diye silahımı çıkardım, elime aldım. Duvara doğru niye ateş ettim bilmiyorum. Sakinleşsin diye, dursun diye yaptım. Çok ağlıyordu ancak eşime ateş etmedim. Silahı sehpa üzerine bıraktıktan sonra konuşmaya devam ettik. Sonrasında tuvalete doğru çıkacağım sırada silah sesi duydum. Eşimi dolabın olduğu yerde yatar vaziyette gördüm. O sırada teyzemin kızı Ceylan arka odadaydı. Yanımızda değildi. Ceylan abla diye bağırınca yanımıza geldi. Sonra hemen eşimi aldım, hastaneye götürdüm. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" demişti.