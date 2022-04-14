Eşinin göğsünden bıçakladığı Yasemin yoğun bakımda (2) - Haberler

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Eşinin göğsünden bıçakladığı Yasemin yoğun bakımda (2)

Demirören Haber Ajansı - Erol Polat - Güncel
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Eşinin göğsünden bıçakladığı Yasemin yoğun bakımda (2)

TUTUKLANDIKocaeli'de, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak yaralayan İrfan Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kocaeli'de, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak yaralayan İrfan Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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