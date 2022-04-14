EŞİNİN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADIĞI YASEMİN YOĞUN BAKIMDA

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde İrfan Altıntaş (50), tartıştığı eşi Yasemin Ulusu Altıntaş'ı (35) göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Altıntaş, eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. İrfan Altıntaş ise gözaltına alındı.

Olay, gece Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Ulusu Altıntaş ile eşi İrfan Altıntaş, alkol aldıkları sırada aralarında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Altıntaş, masadaki bıçağı alarak eşini göğsünden bıçakladı. Altıntaş, kanlar içinde kalırken, eşi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Yasemin Ulusu Altıntaş'ı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Altıntaş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İrfan Altıntaş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İrfan Altıntaş, ifadesinde, eşinin birlikte alkol aldıkları sırada sürekli arkadaşlarına hakaret ettiğini ve bu nedenle öfkelenip, bıçakladığını iddia etti. Öte yandan olay sırasında evde bulunan Pitbull cinsi köpek ise Darıca Belediyesi ekipleri tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)