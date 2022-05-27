Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine 1 yıl 11 ay hapis - Haberler

BEŞİKTAŞ'ta eşi Seval Bazancir'in evine baltalı saldırıda bulunan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'in yargılanmasına başlandı. Mahkemede Seval Bazancir şikayetinden vazgeçtiğini söylese de hakim suçun sabit olduğunu belirterek Yusuf Bazancir'i "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Bazancir katıldı. Şikayetçi Seval Bazancir ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"FİZİKİ ŞİDDET AKLIMDAN GEÇMEDİ"

"BUGÜNE KADAR EŞİM TARAFINDAN BANA UYGULANAN BİR ŞİDDET OLMADI"

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

YUSUF BAZANCİR'E 1 YIL 11 AY HAPİS

"KANUN BU YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"NORMALDE BERAAT OLMASI GEREKİRDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta 9 Mart 2022 tarihinde yaşanan olayda şüpheli Yusuf Bazancir ve müşteki Seval Bazancir'in aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazancir'in, eşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı, eşi Seval Bazancir'e hitaben "Seni elime geçirirsem geberteceğim" şeklinde tehditte bulunduğu anlatıldı. İddianamede müşteki Seval Bazencir'in olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldı. 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı aktarıldı. İddianame, şüpheli Yusuf Bazancir'in savunmasında suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu belirtildi. Şüpheli Yusuf Bazancir hakkında 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel