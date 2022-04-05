Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine 5 yıla kadar hapis istemi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta eşi Seval Bazancir'in evine baltalı saldırıda bulunan, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir hakkında soruşturma tamamlandı. Yusuf Bazancir'in 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, Beşiktaş'ta 9 Mart tarihinde yaşandı. İddiaya göre Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazancir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında telefonda tartışma çıktı. Seval Bazancir eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazancir evin önüne gelip, balta ile kapıya vurarak, içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazancir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazancir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Bazancir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Yusuf Bazancir adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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ŞÜPHELİ HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Yusuf Bazancir'in savunmasında suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği iddianamede, şüpheli Yusuf Bazancir hakkında 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel