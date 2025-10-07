Haberler

Eşinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanığa 7 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, eşinin cep telefonunu gasbetmekten yargılanan F.A., mahkeme tarafından 'silahla konutta yağma' suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Yeşilyurt Mahallesi'nde F.A'nın eşi H.A'dan istediği 500 lirayı vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığını belirtti.

Tartışmada F.A'nın bıçakla H.A'nın üzerine yürüdüğünü ve elindeki cep telefonunu zorla aldığını ifade etti.

Savcı ayrıca, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müştekinin cep telefonunu sanığın üzerinde ele geçirdiklerini bildirerek, F.A'nın "silahla konutta yağma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan F.A. suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Müşteki H.A'nın avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, "silahla konutta yağma" suçundan 7 yıl 4 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

