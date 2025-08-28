Eşinin Bıçakladığı Kadın 20 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Eşinin Bıçakladığı Kadın 20 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan 64 yaşındaki Ayten Alıcı, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası tutuklanan İ.A.'nın işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde eşi İ.A. (64) tarafından 14 yerinden bıçaklanan Ayten Alıcı (64), 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Ağustos'ta ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. ile eşi Ayten Alıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile İ.A., eşi Ayten Alıcı'yı defalarca bıçakladı. İ.A., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı. İ.A. işlemleri sonrası tutuklandı.

Hastanede 20 gündür tedavisi süren Ayten Alıcı, yaşam mücadelesini kaybetti. Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.