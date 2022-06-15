Eşinin aracına bomba koyan kocaya 'cinsel saldırı'dan da ceza istemi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşi Yeliz A.'nın (43) otomobiline bomba koyduğu için 19 yıl hapis cezası alan Sezai Özgür (44) için 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' ve 'cinsel saik ile hürriyetten yoksun kılma' suçlarından da 18 yıl hapis talep edildi.

Olay, 18 Temmuz 2017'de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz A.'nın otomobilinin altına internetten araştırarak yaptığı bomba düzeneğini koydu. Özgür'ün bu düzeneği çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı belirlendi. Eşi ile aynı fabrikada çalışan Yeliz A., iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı. İhbar gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, ardından bomba imha uzmanı fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Özgür, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özgür'ün cezaları, Yargıtay tarafından da onandı.

Sanık Özgür ise olay günü ilk arananın kendisi olduğunu belirterek, aralarında sadece çocuklar ile ilgili mesajlar geçtiğini söyledi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın olay tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşini hileli hareketlerle ikna ederek araca binmesini sağladığı, tanık beyanlarıyla 'cinsel saldırı' suçunun tamamlanmaya yakın olduğunun anlaşıldığını belirterek, Özgür'ün 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'cinsel saik ile hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma, mütalaaya karşı savunmanın yapılması için ertelendi.