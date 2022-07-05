EŞİNİN ALIKOYDUĞU KADINI POLİS KURTARDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EŞİNİN ALIKOYDUĞU KADINI POLİS KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KAYSERİ'de, eşi Murat G. (47) tarafından evde alıkonulan Ümmüş G., çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine polis operasyonuyla kurtarıldı.

KAYSERİ'de, eşi Murat G. (47) tarafından evde alıkonulan Ümmüş G., çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine polis operasyonuyla kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, kesici bir aletle kendisine zarar veren Murat G., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Murat G.'yi eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı. Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen Murat G., evi yakmaya çalıştı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren polis, Murat G.'yi etkisiz hale getirdi. Ümmüş G., polis ekiplerinin koruması altına alındı. Olay sırasında kesici aletle kendisine zarar veren Murat G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title