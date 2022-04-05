'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)

HASTANEDE 'BENİ TEHDİT ETTİLER' DEMİŞTİ

Antalya'da, adliye çıkışı tabancayla kurşun yağdırmadan 14 saat önce, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DHA'ya açıklama yapan Onur Duygulu, "Biz eski eşimle internet üzerinden tanıştık ve evlendik. Sıfır ev, eşya ve araba aldım. Evimize geçtik ve bana saygısı olmadı. Bana sürekli 'Ben aileme hesap vermemişim bu yaşa kadar, sana mı hesap vereceğim? Ev ve araba alarak benim üzerime yap' diyordu. Ben de yapmayınca 7 aylık hamileyken evden çıkıp gitti" demişti.