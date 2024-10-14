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Eşini Vuran Tuncay Ateş Tutuklandı

Eşini Vuran Tuncay Ateş Tutuklandı
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Tuncay Ateş, ruhsatsız tabancayla eşi Semira Ateş'i vurarak ağır yaraladı. Olayı hatırlamadığını söyleyen Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alkollü olduğu tespit edilen Ateş'in daha önce de suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Eşi Semira Ateş'i ruhsatsız tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayan Tuncay Ateş, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş'in polisteki ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ateş'in kavga ve gürültü yapmaktan 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken yapılan muayenede 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Erol POLAT/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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