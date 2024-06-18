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Eşini ve oğlunu yangında kaybeden acılı baba: 'Berbat durumdayım'

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Adana'da çıkan yangında eşini ve 1 yaşındaki evladını kaybeden acılı baba, 'Berbat durumdayım. Bence yangın sigaradan çıktı' dedi.

Eşini ve oğlunu yangında kaybeden acılı baba: "Berbat durumdayım"Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi Baba Cumali Barış: "Yangın bence sigaradan çıktı"
ADANA - Adana'da çıkan yangında eşini ve 1 yaşındaki evladını kaybeden acılı baba, "Berbat durumdayım. Bence yangın sigaradan çıktı" dedi. Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının CYB-1 A blok 2'inci katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.Bu sırada dairedeki Cumali Barış ile eşi Fas asıllı Meryem El Makrum ve çocukları 1 yaşındaki Mehmet Emin Barış mahsur kaldı. Çiftin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarılan Meryem El Makrum ve Mehmet Emin Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Hafif yaralanan baba Cumali Barış ise ambulansla Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.Cenazeler teslim edildiAdana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Meryem El Makrum ve oğlu Mehmet Emin Barış'ın cansız bedenleri baba Cumali Barış ve ailesine teslim edildi."Yangın bence sigaradan çıktı"Bu sırada gazetecilere konuşan baba Barış, eşinin sigara kullandığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini belirterek, "12'ye kadar eşimle birlikte oturduk. Sonra ben yatmaya gittim. Eşim, kardeşleri ve akrabalarıyla görüntülü görüşüp bayramlaşıyordu. Gece yangın çıktı. Salon tarafı yanmıştı. dumandan göz gözü görmüyordu. Kendimi dışarı zor attım. Onlar içeride kaldı. İtfaiye geldiğinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Yangının neyden çıktığı net değil. Kimisi klima, kimisi tüp diyor. Benim fikrim sigara. Berbat durumdayım" ifadelerini kullandı.Anne ve oğlunun cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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