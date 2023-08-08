Eşini ve iki polis memurunu yaraladı, yakalandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde uzaklaştırma kararı olan bir şüpheli, eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Polis memurlarıyla çatışmaya giren şüpheli, yaralı halde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı

Tüfekle dehşet saçtı, yaralı halde yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, kendisini takip eden polis memurlarıyla çatıştı. İki polis memurunun yaralandığı olayda şüpheli, yaralı yakalandı.

Olay, Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı olan H.S., cadde üzerinde eşi A.S. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında H.S., av tüfeği ile A.S.'yi yaraladı. olayın ardından kaçan şüpheli H.S.'nin yakalanması için Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yakalanmak istemeyen H.S. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği iki polis memuru yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan A.S. ile iki polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda yaralı olarak yakalanan H.S. ise suç aleti ile birlikte gözaltın alındı. Şahıs polis kontrolünde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.