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Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivas'ta bir kişi yarım saat arayla önce eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi ardından da eşini silahla yaraladı.

Sivas'ta bir kişi yarım saat arayla önce eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi ardından da eşini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta bugün akşam saatlerinde meydana geldi. E.Ş.(36) isimli şahıs önce Huzur mahallesinde eşi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü R.B.'yi(28) ayağından silahla yaralayarak olay yerinden ayrıldı. E.Ş. yaklaşık yarım saat sonra bu kez Alibaba Mahallesinde eşi H.Ş.'yi(25) ayağından vurarak yakaladı. E.Ş suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı. H.Ş. ve R.B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her ikisinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Mert Taha Varol/İHA)

Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu

Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu

Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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