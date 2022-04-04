Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor - Haberler

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Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. (34), Huzur Mahallesi'ndeki bir apartmanda, henüz bilinmeyen nedenle R.B'yi (28) tabancayla bacağından yaraladı.

R.B. bilgi verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, E.Ş. olay yerinden kaçtı.

E.Ş, daha sonra Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde ise eşi H.Ş'yi bacağından ve kasığından silahla yaraladı.

H.Ş. yoldan geçen bir araçla Alibaba Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan H.Ş. (25) tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

AA / Serhat Zafer - Güncel

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