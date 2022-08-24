Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (5) Güncel Haberler ANNE İLE 3 KIZI YAN YANA DEFNEDİLDİŞırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ın cenazeleri, İdil ilçesine bağlı Sırt köyüne getirildi. ANNE İLE 3 KIZI YAN YANA DEFNEDİLDİ Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ın cenazeleri, İdil ilçesine bağlı Sırt köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızları, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden Şırnak Devlet Hastanesi Şırnak Güncel Haberler

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