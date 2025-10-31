Eşini Satırla Öldüren Halit Can Sakman'ın Tahliye Talebi Reddedildi

ANTALYA'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman'ın pişman olduğunu belirterek, yaptığı tahliye talebi reddedildi.

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesiklerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevcan Demir Sakman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

'EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Sanık Halit Can Sakman 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada olay anını hatırlamadığını belirten sanığın cinayetin ardından telefonla görüştüğü tanıklar dinlendi. Halit Can Sakman'ın olay günü görüntülü aradığı çocukluk arkadaşı Hidayet E., "Olay günü iş yerindeydim. Halit Can, beni görüntülü aradı. Telefonu bir açtım. Her yer kan içinde. Olayın şokuyla, 'Sen ne yapıyorsun' dedim. Sevcan'ı yerde kanlar içinde gördüm. Halit Can'ın tişörtü kandı. 112'yi aradım hemen ve adresi tarif etmeye çalıştım. Daha sonra Halit Can beni normal hattan aradı, 'Sevcan uyanmıyor' dedi. Sonra telefonda polis seslerini duydum" dedi.

'SESİ NEFES NEFESE GELİYORDU'

Sanıkla olay günü telefonda konuştuğunu belirten sanığın teyzesi Sevgi B., "Olay tarihinde sanık benimle iletişime geçti. Önce Halit Can'ın annesi olan ablam aramıştı. Telefonda ağlıyordu. Ben daha sonra Halit'i aradım, telefonu açmadı, sonra ulaştım. Sesi nefes nefese geliyordu. 'Teyze hemen ambulansı ara' dedi. Eşimi arayıp Antalya'ya gideceğimizi söyledim. Sonra yoldayken tekrar aradığımda Halit'i, bir polis memuru cevap verdi. Eve gittiğimizde olayı öğrendik" diye konuştu. Baba Güney Demir ise "Benim kızım canice öldürüldü. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Müşteki avukatları da sanığın satırı dışardan temin ederek, cinayeti planladığını ileri sürdü.

'BIÇAK VE SATIRI BİRLİKTE GÖNDERMİŞTİ'

Sanık Halit Can Sakman ise savunmasında, "Bıçak setini Sevcan'ın arkadaşı hediye göndermişti. Hediyeyi gönderen kişinin dinlenmesini istiyorum. Bıçak ve satırı birlikte göndermişti. Tahliyemi talep ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım" dedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor beklenirken; diğer yandan mahkeme heyeti, sanığın pişman olduğunu belirterek, yaptığı tahliye talebini reddetti. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.