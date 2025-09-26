Haberler

Eşini Porselen Bardakla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eşini Porselen Bardakla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'un Canik ilçesinde eşinin başına porselen bardak ile vurarak öldüren Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında öncesinde uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi.

Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
