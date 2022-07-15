Eşini öldürüp, oğluna 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' demiş (2) - Haberler

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Eşini öldürüp, oğluna 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' demiş (2)

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Eşini öldürüp, oğluna 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' demiş (2)

KOCA TUTUKLANDI, GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST İzmir'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde eşi Kader Değirmen'i (38) bıçakla öldüren Halis Değirmen (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KOCA TUTUKLANDI, GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST

İzmir'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde eşi Kader Değirmen'i (38) bıçakla öldüren Halis Değirmen (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Halis Değirmen ile birlikte gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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