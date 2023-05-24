Eşini öldürüp kızının yaralanmasına neden olan sanık için istenen ceza beli oldu

KIRKLARELİ'nde uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve giderek 6 çocuğunun annesi Songül Akbaş'ı (44) öldürüp, kızı M.A.'nın (17) ise yaralanmasına neden olan Zeynel Abidin Akbaş (49) hakkında, 'Tasarlayarak eşi öldürmek', 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Akbaş'ın tedbir süresince sürekli olarak çocuklarına Songül Akbaş'ı öldüreceğine yönelik söylemlerde bulunduğu, olay günü ise eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Songül Akbaş, geçen yıl 26 Ekim tarihinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş, tarafından tabancayla vuruldu. 4'ü erkek, 2'si kız olmak üzere 6 çocuğu bulunan çiftin evinden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Songül Akbaş'ı mutfakta başından vurularak yaralanmış buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'nın (17) ise vücudunda kırıklar oluştu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Songül Akbaş, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden koşarak kaçmaya çalışan Zeynel Abidin Akbaş, polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianameyi hazırlayan savcı; sanığın suçun işleneceği yeri, suçun işleneceği araçları ve işleniş şeklini öncesinden kurmuş olduğu plan çerçevesinde gerçekleştirmek suretiyle 'yakın akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğine vurgu yaptı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanık Akbaş için 'tasarlayarak eşi öldürmek', 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis istedi.