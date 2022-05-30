Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3) - Haberler

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Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)

Demirören Haber Ajansı - Nabi Yazıcı - Güncel
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Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)

'BANA BİR ŞEY OLURSA' DİYE ÇOCUKLARINA BAKILMASINI İSTEMİŞKocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu.

'BANA BİR ŞEY OLURSA' DİYE ÇOCUKLARINA BAKILMASINI İSTEMİŞ

Kocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu. Aydın, "Eşi balkondan içeri atladı. Ben oğlu zannettim. Önce kızını vurdu bacağından. Kızı dışarı çıktı, geldi bizden yardım istedi. Sonra karısını vurdu boğazından silahla sonra kendini başından vurup intihar etti. Ambulansa haber verdik" dedi.

Güler Karslı'nın, eşinin kendisini tehdit ettiğini kendilerine söylediğini anlatan Aydın, "Bundan 2 ay önce eşini tehdit ediyordu. Tabi sadece devlet koruması vardı. Benden de yardım istedi eğer bir gün bir şey olursa çocuklarıma git gel, gibisinden" diye konuştu.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLAYINCA CEZAEVİNE GİRMİŞ

Öte yandan Turan Karslı'nın bir süre önce kahvehanede kavga ettiği, eşinin kardeşini bıçakla yaraladığı, bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

Kocaeli İntihar Aydın Güncel Haberler

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