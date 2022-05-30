Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3) - Haberler

'BANA BİR ŞEY OLURSA' DİYE ÇOCUKLARINA BAKILMASINI İSTEMİŞ

Kocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu. Aydın, "Eşi balkondan içeri atladı. Ben oğlu zannettim. Önce kızını vurdu bacağından. Kızı dışarı çıktı, geldi bizden yardım istedi. Sonra karısını vurdu boğazından silahla sonra kendini başından vurup intihar etti. Ambulansa haber verdik" dedi.