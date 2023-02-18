Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis (2)- Yeniden

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Altürk'ü (31) gitar kutusunda getirdiği pompalı tüfekle öldürüp, kızı T.Ş.'yi (8) de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Metin Şengil (35), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Altürk, geçen yıl şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan 2022'de bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi. 21 Nisan günü akşam saatlerinde Metin Şengil, gitar kutusuna saklayıp getirdiği pompalı tüfekle kızı T.Ş. ve kız kardeşi ile yolda yürüyen eşi Mihbirban Altürk'e ateş etti. Saldırıda Mihriban Altürk ile kızı T.Ş. yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mihriban Altürk, kurtarılamadı. T.Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Metin Şengil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukat Aycan İrmez ise "Bugün Mihriban Altürk'ün katledildiği ve çocuğunun da kasten insan öldürmeye teşebbüsten mağdur olduğu dosyanın takipçisiydik. Karar çıktı. Gerçekten bir nebze de olsa içimizi ferahlatan bir karar çıktı. Hiçbir indirime gidilmeden Mihriban'a yönelik gerçekleştirmiş olduğu eyleme yönelik ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı sanık. Kızına yönelikte ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ama suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla indirildi. Her ne kadar sanığın avukatı bu tipik bir kadın cinayeti değildir dese de bize göre bu tipik bir kadın cinayetidir. Sanığın daha önce tasarlayarak ve planlayarak bu cinayeti işlediği açıkça ortadadır. Eminiz bu tür kararlar en azından bu suçlamalara yönelik olan sanıkların bu suçlardan caydırabileceklerinin açıkça göstergesidir. Biz özellikle kadın cinayetleri olan yargılamalarda bu tür kararları bekliyoruz. Bu tür kararların en azından bir nebze de olsun içimizi ferahlattığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.