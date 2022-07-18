Eşini öldürüp kaçan koca teslim oldu, cinayetten kayınvalidesini sorumlu tuttu (2) TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eşi İrem Evren'i tabanca ile öldürdükten sonra kaçan ve 40 gün sonra jandarmaya teslim olan Ferhat Evren, sevk edildiği adliyede tutuklandı. TUTUKLANDI Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eşi İrem Evren'i tabanca ile öldürdükten sonra kaçan ve 40 gün sonra jandarmaya teslim olan Ferhat Evren, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Evren'in savcılık ve mahkemede, susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi. Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, - Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel Merkezefendi Denizli Evren Güncel Haberler

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