Üye Girişi
Haberi Paylaş
Eşini öldürüp, intihar etti

Eşini öldürüp, intihar etti

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mervan Göçmen (51), eşi Roza Göçmen'i (44) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mervan Göçmen (51), eşi Roza Göçmen'i (44) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

Olay, öğleden sonra Viranşehir'e bağlı Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mervan Göçmen, evde bilinmeyen nedenle eşi Roza Göçmen'i tabancayla vurduktan sonra kendini başından vurdu. Silah sesleri üzerine yakınları eve gittiğinde, çifti kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi, Adrese giden sağlık ekibi, Göçmen çiftinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Mervan ve Roza Göçmen çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çiftin komşularının ifadelerine başvurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir İntihar Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title