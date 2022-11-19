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Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede (2)

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Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede (2)

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST KALDISavcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Yavuz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, oğlu Mehmet Yavuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST KALDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Yavuz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, oğlu Mehmet Yavuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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