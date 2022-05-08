Eşini öldüren Emel: Yardım istememem için KADES uygulaması yüklü telefonumu aldı

AYDIN (DHA) - AYDIN'da, 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliyesinin ardından evlendiği Doğukan Bağ'ı (28) da öldüren Emel Bağ'ın (26) ifadesi ortaya çıktı. Emel Bağ'ın ifadesinde, Doğukan Bağ ile maddi sıkıntılar nedeniyle sık sık tartıştıklarını ve kendisini darbettiğini söylediği öğrenilirken, olay günü eşinin, KADES uygulaması yüklü cep telefonunu yardım istememesi için aldığını ileri sürdü.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Emel Bağ ile 2 yıllık eşi Doğukan Bağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel Bağ, bıçakla eşi Doğukan Bağ'ı kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan Bağ, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğukan Bağ, dün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Emel Bağ, gözaltına alınırken, olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

Olay günü ise Doğukan Bağ'ın kayınpederinden dönerken ayağına tekme attığını ve bindikleri minibüste başına vurduğunu ileri süren Emel Bağ, minibüs şoförünün Doğukan Bağ'ı indirdiğini, kendisi yola devam ederken arayıp özür dileyen eşi ile buluşup eve gittiklerini söyledi. Bağ ifadesinde, "Evde kapıyı kilitledi. Telefonumu KADES yüklü olduğu için yardım istememem için aldı. Belinden çıkardığı bıçağı masanın üzerine bıraktı ve küfür edip beni öldüreceğini söyledi. Ben o sırada bıçağı dışarı atmak isterken elimden bıçağı almaya çalıştı. Kendimi korumak için birkaç hamle yapınca kan geldi" dediği öğrenildi. Öte yandan Emel Bağ, olayın ardından 112 Acil Servis'i aramak istediğini ancak telefonunun çekmediğini ileri sürdü.