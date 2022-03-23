Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2) - Haberler

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Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

'ADALET YERİNİ BULDU'Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan Efeoğulları'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Efeoğulları, adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi.


Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Adalet, Güncel, Haberler

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