Eşini öldürdüğünü itiraf eden kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Eskişehir'de evinde intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ı öldürdüğünü itiraf eden Esra Altay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık, daha sonra annesini suçladı.

ESKİŞEHİR'de, evinde intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ı (26) öldürdüğünü itiraf eden, daha sonra ifadesini değiştirip annesini suçlayan tutuklu sanık Esra Altay (25) hakkında, 'Eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, 20 Haziran 2022'de evinde, yanında tabancayla ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen ancak ölümü şüpheli bulunan Gökhan Altay için özel ekip kuruldu. Yaklaşık 11 aylık çalışmanın ardından polis, Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ile aralarında annesi ve babasının da yer aldığı 6 akrabasını Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da gözaltına alındı.