Haber : Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı

 - Güncelleme:
Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, eşi Çağatay Keçeli (30) ile arkadaşının öldüğü kazada yaralanan Bensu Keçeli (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, eşi Çağatay Keçeli (30) ile arkadaşının öldüğü kazada yaralanan Bensu Keçeli (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ağustos sabahı, Ören Mahallesi Alatepe mevkisinde meydana geldi. Recep Argun'un (33) kullandığı P-035-DZ yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Argun ile Çağatay Keçeli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal (35) ile Bensu Keçeli'yi de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Recep Argun'un Hollanda'dan Milas'a tatil için geldiği, araçtaki diğer kişilerin ise arkadaşları olduğu öğrenildi. Çağatay Keçeli ile evli Bensu Keçeli de 4 gündür tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Ören Mahallesi İtfaiye Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title