Eşini demir çubukla öldüren sanık: Odun fırlatınca ben de ona saldırdım

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren Emrah Akgül (34), olay anını anlatarak, "Salondan çıkmayı düşünürken odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, sopanın üzerindeki demirle ben de ona saldırdım" dedi.

Olay, 24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup, yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Akgül'ün tutukluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.