Şanlıurfa'da eşini darbedip kaza süsü verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, eşini darbettiği ve olayı trafik kazası süsü vermeye çalıştığı iddia edilen bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili yapılan incelemede, yaraların darp sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde eşini darbettiği ve olayı gizlemek amacıyla trafik kazası süsü verdiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale'nin Arıcan Mahallesi'nde 34 LS 4241 plakalı aracın yol kenarındaki tarlaya savrulduğu yönünde yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan H.B'nin (47) baygın halde bulunduğu, vücudunda çok sayıda kırık ve morluk olduğu belirlendi. Sürücü M.B'nin (47) ise herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi.

Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından olayla ilgili araştırma başlatıldı. İncelemede, H.B'nin söz konusu yaraları kazaya bağlı olarak almadığı, darp sonucu oluştuğu anlaşıldı.

Zanlının, darbettiği eşinin öldüğünü düşündüğü için olayı trafik kazası gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Gözaltına alınan M.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği Akçakale Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
