Eşini Darbetmiş ve Telefonunu Gasbetmiş Sanığa 19 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşini darbederek cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "konutta ve eklentilerinde yağma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 11 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Onur Mahallesi'nde 11 Temmuz'da darbettiği karısının cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Ü.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Ü.K'nin, telefonda sözlü tartışma yaşadığı resmi nikahlı karısı E.K'ye, hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdiği belirtildi.

E.K'nin eve gelmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, Ü.K'nin karısını darbettiği, cep telefonunu zorla elinden aldığı ifade edildi.

İddianamede, Ü.K'nin eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu ve olay sonrası evden kaçtığı belirtilerek, sanığın "konutta ve eklentilerinde yağma" "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 11 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ü.K'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.