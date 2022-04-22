Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş (2)
Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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TUTUKLANDITrabzon'da, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev'i buluştukları çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Elvin Umayev, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TRABZON (DHA) - TUTUKLANDI
Trabzon'da, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev'i buluştukları çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Elvin Umayev, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel