Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş (2) - Haberler

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Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş (2)

TUTUKLANDITrabzon'da, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev'i buluştukları çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Elvin Umayev, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TRABZON (DHA) - TUTUKLANDI

Trabzon'da, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev'i buluştukları çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Elvin Umayev, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.  


Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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