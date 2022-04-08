Eşini boğazını keserek öldürdü; 'Kazara oldu' dedi

BALIKESİR'de boşanma aşamasındaki eşi Kader Kırık'ı (46) boğazını keserek öldüren tutuklu sanık Cüneyt Kırık (39), bıçağın kazara eşinin boğazına geldiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl temmuz ayında Bandırma ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Kırık, bir yıl önce evlendiği Cüneyt Kırık'tan 5 ay önce boşanmak isteyip ayrı bir eve taşındı. Cüneyt Kırık, barışmak istediği Kader Kırık ile konuşmak için kaldığı Özgür Sitesi'ndeki evine gitti. Kader Kırık teklifi reddedince taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cüneyt Kırık, yanında getirdiği bıçakla Kader Kırık'ın boğazını kesip, cep telefonuyla polisi arayarak kendisini ihbar etti. Gelen sağlık görevlileri, Kırık'ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Cüneyt Kırık, tutuklanarak cezaevine kondu.

"19 Temmuz 2021'de Bandırma'da bir kadın katledildi, Kader Kırık. Olay vahşi bir şekilde cereyan etti. 2. duruşması Bandırma Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık karakolda söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu beyan etti. Olayın bir kasıt değil kaza, hatta boğuşma sırasında kendisine saldırı olduğunu anlatırken bıçağın boğazına girdiğini iddia etti. Bu sanığın anlattığı şekilde kabul edilecek bir kaza falan değil, resmen bir kadın cinayetidir. Dernek olarak bu duruşmanın arkasındayız, takipçisiyiz. Sanık Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme 15 Haziran'a ertelendi. Adil yargılama ve adaletin yer bulması için Kadınlar Derneği her zaman için takiptedir."