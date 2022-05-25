Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, 3'ünü de öldürüp intihar girişiminde bulundu (1) - Haberler

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Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, 3'ünü de öldürüp intihar girişiminde bulundu (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Aksaray' da Afganistan uyruklu adam, eşini bıçaklayıp balkondan attıktan sonra 3 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğunu da balkondan atarak öldürdü.

Aksaray' da Afganistan uyruklu adam, eşini bıçaklayıp balkondan attıktan sonra 3 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğunu da balkondan atarak öldürdü. Daha sonra kendisi de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan, İntihar, Aksaray, Güncel, Haberler

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