Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, 3'ünü de öldürüp intihar girişiminde bulundu (1) - Haberler

Aksaray' da Afganistan uyruklu adam, eşini bıçaklayıp balkondan attıktan sonra 3 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğunu da balkondan atarak öldürdü. Daha sonra kendisi de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel