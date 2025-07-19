Eşini Bıçaklayarak Öldüren Koca Gözaltına Alındı

Eşini Bıçaklayarak Öldüren Koca Gözaltına Alındı
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Başakşehir'de evinde tartıştığı karısına bıçakla saldıran M.İ., A.İ.'yi ağır yaraladı. Olayın ardından M.İ. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de ev tartıştığı karısı A.İ.'yi bıçakla öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ (66) evde tartıştığı eşi A.İ.'yi (67) bıçakla ağır yaraladı. Sesleri duyan sitedekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası M.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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