Ankara'da eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Başkentte eşini bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Yasin Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Altındağ'da yaşandı ve çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Başkentte eşini bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde yaşayan Yasin Özdemir (28), 13 Aralık'ta eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak evden kaçtı.
İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Sevgi Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri kısa sürede şüpheli Yasin Özdemir'i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "karısına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, çiftin 3 senedir evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.