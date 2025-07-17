Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Kartal'da tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiaıyla yargılanan Özbekistan uyruklu Shokhsanam Tolıbova (28), hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İlk duruşma 23 Ekim'de görülecek.

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 22.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Buğday Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu Shokhsanam Tolıbova ile eşi Emre Erim arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Tolıbova mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçakladı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Shokhsanam Tolıbova emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Tolıbova 7 Nisan'da sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BİRİ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE KESİCİ DELİCİ ALET YARASI TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 6 Nisan'da olayın yaşandığı, 'bir erkeğin kendisini bıçakladığı yönünde' ihbarın alınmasıyla polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Adrese giden polis ekipleri, Shokhsanam Tolıbova ile karşılaştı. Olay yerinde ekiplerin aldığı ilk tutanakta, Tolıbova'nın 'eşim emre ile tartıştık, beni darbetti. Mutfağa gittim bıçak aldım ve eşim Emre'nin yanına geldim bıçakladım' dediği kaydedildi. İddianamede, olay yeri inceleme ve ölüm muayene raporu da yer aldı. Rapora göre, yatak üzerinde sırt üstü yatar vaziyette erkek cesedin bulunduğu, odada ve banyo bölümünde yoğun kan lekeleri olduğu yer aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen bıçak mutfakta ele geçirildi. 21 Mayıs'ta Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda, maktul Emre'nin vücudunda biri öldürücü nitelikte olmak üzere iki kesici-delici alet yarası bulunduğu, ölümün iç ve dış kanamaya bağlı geliştiği belirtildi.

'EŞİM PARA İSTİYORDU VERMEDİĞİMDE BENİ DARBEDİYORDU'

Olaydan sonra tutuklanan sanık Shokhsanam Tolıbova'nın savunması da iddianamede yer aldı. Tolıbova savunmasında, "Eşim ile 5 yıl birlikte yaşadık. Eşim zaman zaman para istiyordu, vermediğimde beni darbediyordu. Olay günü eve geldi, kapıyı aynı evde yaşadığımız Y.A.Ş. açtı. Eşim Emre odaya gelip bana saldırdı. Eşim para istedi, ancak para vermedim. Bunun üzerine Emre odada bulunan eşyaları üzerime fırlattı. Mutfağa gittim. Y.A.Ş. mutfakta yemek yapıyordu, elime bıçak alıp Emre'nin yanına döndüm. Emre kafama vurup yerde sürükledi. Emre'ye karşı bıçak kullanmadım. Y.A.Ş. bizi ayırmaya çalıştı" dedi.

'TOLİBOVA BIÇAĞI ALIP ODAYA DÖNDÜ'

Tanık olarak beyanı alınan 18 yaşından küçük olan Y.A.Ş, olay anında evde olduğunu, sanık Shokhsanam Tolıbova'nın mutfaktan bıçak alıp tekrar odaya döndüğünü ifade ederek, "Olay anında mutfakta yemek yapıyordum. O ara Emre ve eşi tartışmaya başladı. Tolıbova mutfağa gelip bıçak aldı ve geri döndü. Tartışmaya devam ettikleri için ayırmak için yanlarına gittim. Tolıbova, elindeki bıçağı Emre'ye savuruyordu. Bana da 'sen karışma' dedikleri için mutfağa geri döndüm. Emre'nin çığlığını duymamla yanlarına geri gittim. Yerde bıçak ve kan izleri vardı. Daha fazla birbirlerine zarar vermesinler diye bıçağı alıp mutfağa götürdüm. Tolıbova elinde sopa ile Emre'ye vurdu. Emre kendisini önce babamın odasına attı, sonra benim odama gitti ve kapıyı kilitledi. Babam geldi, 'Emre'yi hastaneye götürelim' dedi. Ama Tolıbova bize 'Emre kendisini acındırıyor, ben onu hastaneye götürürüm' dediği için biz evden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

'EMRE'NİN NASIL BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEDİM'

Y.A.Ş.'nin babasının beyanı da iddianamede yer aldı. Baba beyanında, "Emre benim 8-9 yıllık arkadaşım. Eşi ile birlikte benim evimin bir tane odasında kalır. Olay günü oğlumun beni arayarak 'baba acil yetiş büyük kavga var' demesiyle eve geldim. Eve geldiğimde Tolibova'nın elinde tahta sopa vardı. Emre'nin nasıl bıçaklandığını görmedim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Tolıbova'nın, eşi Emre'yi mutfaktan aldığı 35,5 santimetre uzunluğundaki bıçakla göğsünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Sanık Shokhsanam Tolıbova'nın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hazırlanan iddianame 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık ilk kez 23 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.