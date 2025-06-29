Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Adam Tutuklandı

Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Adam Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Nazmi Ç. isimli adam, tartıştığı eşi Ayşe Ç.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrasında kaçmaya çalışırken yakalanan Nazmi Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Nazmi Ç. (61), tartıştığı eşi Ayşe Ç.'yi (64) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Nazmi Ç., polis ve jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan Nazmi Ç. ile eşi Ayşe Ç., arasında dün akşam saatlerine henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nazmi Ç., eline aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Nazmi Ç., daha sonra yanına tabancasını alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ç., ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ayşe Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra otomobille kaçan Nazmi Ç., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla üzerindeki tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmi Ç., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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