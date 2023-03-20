Eşini bıçaklayan sanıkla onu engellemek isteyen gencin yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan gencin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan gencin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62) ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Tolga Daşkıran (19), olayda yaralanan Hüseyin Şahin ile sanık Ahmadi'nin eşi Shahnaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) duruşmaya gelmedi.

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin, eşi Shahnaz Nazari'ye karşı "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Abdulkadir Ahmadi'nin, kızı Nasimgül Ahmadi ve suça sürüklenen çocuk H.Ş'ye karşı ayrı ayrı "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada sanıklar Daşkıran ile suça sürüklenen çocuklar H.Ş. ve A.C.Ö. hakkında isnat edilen "hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama" suçunun TCK'nin 25'inci maddesinde yer alan "meşru savunma" çerçevesinde işlendiği gerekçesiyle beraat istendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.