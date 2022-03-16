Eşini bıçaklayan sanığa verilen ceza, yanlış hüküm gerekçesiyle bozuldu

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'i (39) boğazından bıçaklayan ve 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Okan Taşdöven'e (50) verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Ceza dairesi, sanığın eşini uzun süre takip ettiğini, tanınmamak için maske taktığını, olayın 'tasarlama' olduğuna kanaat getirerek, hükmün yanlış maddeden kurulduğuna karar verip, Okan Taşdöven'in 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay, 13 Eylül 2020'de Melikgazi ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti. Çift, kızları A.T.'nin de (16) yanlarında bulunduğu sırada tartışmaya başladı. Kızının araya girmesine rağmen durmayan Okan Taşdöven, önce mağazanın merdivenlerinde eşini eşarpla boğmaya çalıştı, ardından bıçakla boğazını keserek yaraladı. A.T. de boğuşma sırasında yaralanırken, mağaza çalışanları biber gazı ile Taşdöven'e müdahale ederek anne ile kızını son anda kurtardı. Taşdöven polise teslim edilirken, olay anları da saniye saniye kameraya yansıdı.

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, itirazı değerlendirerek bozma kararı verdi. Dosya, yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi. Oy birliği ile alınan kararda; hükmün yanlış kurulduğu belirtilerek, "Sanık kendisinin tanınmasını engelleyecek kasket, gözlük ve maske kullanarak katılan ve kızını takip ettiği ve bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, sebat ve ısrarla kararından dönmediği anlaşılmakla, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunun koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK'nin 82/1 maddesinin 'a' bendinin de uygulanması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK'nin 82/1-d maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi ve dosyanın bozularak yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.