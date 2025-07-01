Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde eşini bıçakla ağır yaralayan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışma sonucu gerçekleşti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini dün bıçakla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Müftü Solakzade Mahallesi'nde dün bir apartmanın 2. katında eşi Kezban T'yi (48) bıçakla ağır yaralayan Mehmet T'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Mehmet T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Mehmet T. dün Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 2. katındaki evlerinde, ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşini bıçakla yaralamış ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.