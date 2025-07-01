Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Erzurum'un Palandöken ilçesinde eşini bıçakla ağır yaralayan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışma sonucu gerçekleşti.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini dün bıçakla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Müftü Solakzade Mahallesi'nde dün bir apartmanın 2. katında eşi Kezban T'yi (48) bıçakla ağır yaralayan Mehmet T'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı Mehmet T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Mehmet T. dün Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 2. katındaki evlerinde, ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşini bıçakla yaralamış ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel